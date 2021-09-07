ООО "Геносервис Руско": племенная работа от А до Я

Более 10 лет племенное предприятие "Руско" осуществляет поставку высококачественного генетического материала в хозяйства Самарской области, Приволжского и Центрального федеральных округов РФ, оказывает консультационные услуги молочным фермам в различных технологических циклах производства от кормления, подбора и закрепления быков, согласно международным принципам, до воспроизводства, доения, менеджмента и управления.

Фото: предоставлено ООО "Геносервис Руско"

"Основная цель нашего предприятия − адаптация и внедрение лучших мировых практик производства молока и мяса на территории России, а также организация в РФ производств сопутствующих товаров и услуг", − говорит учредитель компании, кандидат экономических наук Мария Петухова.

Племенное предприятие, зарегистрированное в Хворостянском районе Самарской области, поставляет российским хозяйствам спермопродукцию молочных и мясных пород, в том числе сексированное семя, произведенное по технологии Ultra 4M и High Purity. А с октября 2021 года через "Геносервис Руско" начнется поставка спермопродукции Головного племенного предприятия "Элита" (Республика Татарстан). Быки агрохолдинга Czech Breeding Services s.r.o. "CBS Genetics" (Чехия) будут производить биопродукцию уже на территории Российской Федерации, на станции искусственного осеменения в Республике Татарстан.

Успех племенного дела обеспечивает ранняя диагностика стельности и патологии репродуктивных органов животных, которые выявляют специалисты "Геносервис Руско" в ходе УЗИ-исследований. Для проведения искусственного осеменения они выезжают по вызову в хозяйства.

Особое внимание специалисты племенного дела уделяют кормлению животных. Рентабельное производство можно построить, только со здоровым стадом. Тогда и воспроизводство будет в порядке, и продуктивное долголетие не подведет. Племенное предприятие предлагает престартерный комбикорм, который обеспечит быстрый рост телят и поможет формированию крепкого иммунитета. Здесь же можно приобрести минерально-витаминные премиксы для высокопродуктивных лактирующих и сухостойных коров.

Безусловное преимущество сотрудничества с "Геносервис Руско" состоит в том, что компания предлагает программы технологического сопровождения для российских ферм, которые она разработала совместно с чешскими агрохолдингами "Czech Breeding Services s.r.o." и "Milkprogress poradenstvi s.r.o.". Это и "Управление воспроизводством на молочной ферме", и "Эффективное кормление", и "Здоровое вымя", "Физиологическое выращивание молодняка: от телочки до нетели".

Программа "Эффективное кормление" включает разработку рецептуры и производство в России премиксов для крупного рогатого скота периода сухостоя и лактации. "Здоровое вымя" — разработку и производство в РФ качественного состава сред экспресс-тестов возбудителей маститов. "Физиологическое выращивание молодняка: от телочки до нетели" — разработку и производство в РФ престартерного корма. Расчет рационов кормления для хозяйств-участниц программ по всем технологическим группам сделает специалист "Milkprogress poradenstvi s.r.o.".

Кроме того, участникам программ предоставляется технологическое сопровождение и организация кормления от российского специалиста. Благодаря сбалансированному набору витаминов и минералов программа кормления помогает увеличить молочную продуктивность, способствует рождению здорового молодняка, снижает затраты на корма, укрепляет иммунитет животных.

Среди партнеров "Геносервис Руско" — агрохолдинг "Czech Breeding Services s.r.o." (Чехия), агрохолдинг "Milkprogress poradenstvi s.r.o." (Чехия), племенное предприятие "Котджент Рус" г. Белгород (Россия-США), АО ГПП "ЭЛИТА" (Республика Татарстан), Премиксный завод AV NutriSmart в г. Оренбург — совместное предприятие Alltech (США-Ирландия) и DLG (Дания), Глазовский комбикормовый завод (Республика Удмуртия).

В октябре 2021 года племенное предприятие "Геносервис Руско" совместно с ФБУВПО Самарский ГАУ представит концепцию выращивания молодняка голштинской породы от рождения до 12 месяцев. Основной принцип нового подхода состоит в организации кормления и содержания телок в условиях промышленного производства, наиболее приближенных к естественным возможностям обитания телят в живой природе.

Концепция любезно предоставлена агрохолдингом "Milkprogress poradenstvi s.r.o." (Чехия). Она родилась в результате бурных дебатов ученых и практиков на международной конференции по выращиванию молодняка голштинской породы, проходившей в марте 2020 года в г. Бремене (Германия). Модель была опробована и доработана на восьми учебно-производственных площадках Чешской Республики и рекомендована профессиональным сообществом для массового внедрения.

ООО "Геносервис Руско" щедро делится опытом, приглашая специалистов хозяйств на ежемесячные семинары, практикумы, конференции. При необходимости организует для них стажировки на ведущих фермах РФ и Республики Чехия.

ООО "Геносервис Руско":

г. Самара, ул. Металлургическая, 92

Телефон: +7 846 958 01 14

info@genoservisrusko.com

genoservisrusko.com

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