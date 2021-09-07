Два водителя пострадали в ДТП с тремя грузовиками в Самарской области

В понедельник, 6 сентября, в Исаклинском районе Самарской области 34-летний водитель МАN TGX попал в ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Грузовик с госномером республики Башкортостан (регион 102) перевозил более 12 тонн сыра. По предварительным данным полицейских, в 19:10 мужчина ехал по трассе М-5. Между 1144 и 1145 км он выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком Mercedes-Benz под управлением 57-летнего водителя, перевозившим 35 тонн защитного стекла. После этого МАN врезался в грузовик DAF FT с госномером Челябинской области (регион 174), которым управлял 39-летний водитель. В его полуприцепе KOGEL был электрический подвесной кран.
В аварии пострадали водители МАN и Mercedes-Benz. Сначала их увезли в больницу, но потом отпустили домой.
По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...