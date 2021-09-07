Два водителя пострадали в ДТП с тремя грузовиками в Самарской области

В понедельник, 6 сентября, в Исаклинском районе Самарской области 34-летний водитель МАN TGX попал в ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Грузовик с госномером республики Башкортостан (регион 102) перевозил более 12 тонн сыра. По предварительным данным полицейских, в 19:10 мужчина ехал по трассе М-5. Между 1144 и 1145 км он выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком Mercedes-Benz под управлением 57-летнего водителя, перевозившим 35 тонн защитного стекла. После этого МАN врезался в грузовик DAF FT с госномером Челябинской области (регион 174), которым управлял 39-летний водитель. В его полуприцепе KOGEL был электрический подвесной кран.

В аварии пострадали водители МАN и Mercedes-Benz. Сначала их увезли в больницу, но потом отпустили домой.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.