На трассе под Самарой столкнулись несколько автомобилей

В понедельник, 6 сентября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии автоинспекторов, в 7:52 39-летний водитель грузовика Volvo FH 12 между 6 и 7 км самарской обводной дороги нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся с попутным ВАЗ-21121 под управлением 52-летнего мужчины, который останавливался для поворота налево. После удара легковушка отлетела на встречную полосу и врезалась во встречный Audi 80, которым управлял 33-летний мужчина.
В аварии пострадала 34-летняя пассажирка Audi.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...