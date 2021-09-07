На трассе под Самарой столкнулись несколько автомобилей

В понедельник, 6 сентября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии автоинспекторов, в 7:52 39-летний водитель грузовика Volvo FH 12 между 6 и 7 км самарской обводной дороги нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся с попутным ВАЗ-21121 под управлением 52-летнего мужчины, который останавливался для поворота налево. После удара легковушка отлетела на встречную полосу и врезалась во встречный Audi 80, которым управлял 33-летний мужчина.

В аварии пострадала 34-летняя пассажирка Audi.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.