АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку производственной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.

Работа производилась в соответствии с графиком с апреля по август текущего года. Специалисты проверили 884 систем отопления и теплоснабжения, провели пробные пуски 35 котельных, произвели техническое обслуживание 67,6 км тепловых сетей.

Кроме того, в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) заменены тепловые сети линейной произодственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красноармейская" и нефтеперкачивающей станции (НПС) "Бородаевка" Саратовского районного нефтепроводного управления, ЛПДС "Екатериновка" и "Караичево" Волгоградского РНУ. Общая протяженность замененных тепловых сетей на четырех станциях составила около 6,8 км. Для ремонта использованы заводские трубы с пенополиуритановой изоляцией, что позволит сократить тепловые потери до минимума.

С целью повышения энергоэффективности в действующих блочных котельных двух НПС произведен капитальный ремонт котлов с заменой оборудования. В том числе в котельной НПС "Любецкая" Самарского РНУ произведена замена вспомогательного насосного оборудования, трех горелок, системы водоснабжения и силовой кабельной продукции, а на НПС "Суходольная" Волгоградского РНУ заменены трубные решетки котлов, сетевые насосы и топливопровод.

На площадочных объектах подготовлены к зимнему периоду 135 резервуаров для хранения нефти и выполнена ревизия 154 фильтров-грязеуловителей. На объектах обеспечена готовность 97 аварийных дизельных электростанций к работе в сезон холодов, создан необходимый запас ГСМ, кислорода, пропана. Для устранения утечек тепловой энергии из зданий и сооружений проведены тепловизионные обследования.

На линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (МН и МНПП) проведено сезонное обслуживание более 1,1 тыс. единиц запорной арматуры с проверкой на полное открытие и закрытие, проверена работоспособность семи систем обнаружения утечек и 460 систем линейной телемеханики. Выполнен осмотр и техническое обслуживание высоковольтных линий электропередачи и силовых трансформаторов.

По результатам комплекса мероприятий АО "Транснефть - Приволга" получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных подразделений акционерного общества.