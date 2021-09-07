Страховой дом ВСК готовит призы за "юбилейные" километры

Накануне своего 30-летия Страховой дом ВСК запускает благоворительный спортивный онлайн-челлендж "ВСК GO!". Цель проекта — вместе с участниками преодолеть 30 000 километров. Все километры конвертируются в призы для спортсменов и деньги, которые будут направлены в благотворительный фонд "Арифметика добра".
Принять участие в проекте и внести свой вклад в достижение общей цели может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте vskgo.russiarunning.com и привязать свой спортивный трекер. После каждой тренировки данные будут автоматически попадать в личный зачет участника программы и команды, которую он представляет.
По условиям участники могут заниматься любым видом спорта, связанным с преодолением дистанции. Самый "дорогой" километр принесет плавание: 1 км приравнивается к 10. Каждый километр, пройденный на лыжах, оценивается как два. Ходьба за 1 км добавит в копилку 0,5 км, велоспорт — 0,3 км, бег — 1 км.
Уровень подготовки не имеет значения: в челлендже могут принять участие как новички, так и опытные спортсмены. Для этого предусмотрены отдельные категории — "новичок" и "профи". Ежемесячно будут определяться спортсмены, которые внесли наиболее весомый вклад в достижение общей цели. Самых эффективных участников ждут памятные подарки.
"Проект "ВСК GO!" приурочен к 30-летию Страхового Дома ВСК, которое состоится в следующем году. Наша компания — один из первых игроков российского страхового рынка. Сегодня наш путь длиною в 30 лет можно сравнить с марафонской дистанцией, которую мы смогли преодолеть вместе с нашими клиентами, партнерами и сотрудниками. Основные принципы, которые помогали нам развиваться все эти годы, нашли отражение в девизе 30-летия — "Доверяй, действуй, достигай каждый день". Мы призываем разделить с нами эти ценности, приняв участие в мероприятиях, посвященных юбилею ВСК. В числе первых событий — онлайн-челлендж "ВСК GO!", — прокомментировал генеральный директор Страхового дома ВСК Александр Тарновский.
11 февраля 2022 года, в день рождения Страхового дома ВСК, лучшие спортсмены будут награждены ценными призами. Для этого ВСК учредил 7 индивидуальных и 3 групповых номинаций, с разделением на мужчин и женщин, новичков и опытных спортсменов.
Начало регистрации на челлендж — 7 сентября 2021 года.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.