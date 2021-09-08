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Федеральная власть Власть и политика

В Самаре построят ПЦР-центр

МОСКВА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ выделит 223 млн руб. на строительство ПЦР-центров в крупных городах, в том числе и в Самаре. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Всего на мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей. 

Источником средств станет резервный фонд Правительства.

 

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