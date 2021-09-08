В Самаре построят ПЦР-центр

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Правительство РФ выделит 223 млн руб. на строительство ПЦР-центров в крупных городах, в том числе и в Самаре. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.