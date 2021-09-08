В Самаре построят ПЦР-центр

Правительство РФ выделит 223 млн руб. на строительство ПЦР-центров в крупных городах, в том числе и в Самаре. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Всего на мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей.
Источником средств станет резервный фонд Правительства.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?