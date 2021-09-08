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Государство и Бизнес Экономическая политика

Предпринимателям Тольятти представят меры поддержки бизнеса

ТОЛЬЯТТИ. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Узнать все о действующих мерах поддержки и развитии бизнес-среды в муниципалитете смогут предприниматели и самозанятые Тольятти. Серия таких встреч проводится в рамках проекта "Живая история Самарской области", который реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

В Самарской области постоянно совершенствуется линейка инструментов развития малого и среднего бизнеса, формируется комфортный деловой климат. "Мы будем с особым вниманием следить за ситуацией в этой сфере, при необходимости принимать новые меры поддержки. Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, — это важный фактор стабильности для экономики региона", — отмечал в своем послании глава региона.

Мероприятие состоится 8 сентября, по адресу Южное шоссе, 137 (парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова). Организатором выступает региональное минэкономразвития и центр развития предпринимательства "Мой Бизнес". Проект "Живая история Самарской области" — это целый комплекс мероприятий для жителей муниципальных образований. Ожидается, что в общественной акции примут участие более 1 млн граждан. Специальные программы для тех, кто планирует начать свое дело или уже занимается собственным бизнесом, стали частью этого масштабного проекта.

Проект будет включать конкурсы, выставки, интерактивные мероприятия и тематические консультации по различным вопросам.

"Мы презентуем меры поддержки, используя самые разные инструменты: создаем сеть центров "Мой бизнес", рассказываем о действующих мерах в СМИ и социальных сетях, развиваем единый портал господдержки mybiz63.ru, а также проводим встречи, в которых участвуют и начинающие, и действующие предприниматели, а также самозанятые и те, кто еще только задумывается о создании своего дела. Формат таких встреч позволяет нам на одной площадке объединить представителей институтов развития бизнеса и самих предпринимателей. Участники смогут на месте задать все интересующие вопросы, получить развернутые ответы от компетентных специалистов, узнать, где и каким образом получить конкретную меру поддержки", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Желающие также смогут принять участие в командной бизнес-викторине, получат новые знания от личного консультанта руководителей малого и среднего бизнеса, владельца собственного стартапа по доставке полезной еды Сары Агранович.

Принять участие сможет любой желающий. Подобные мероприятия — это отличная возможность совместить получение необходимых знаний с нетворкингом, обрести полезные знакомства и найти путь к личной самореализации. Аналогичные встречи уже прошли в Красноярском, Пестравском, Безенчукском районах, а также в Отрадном, Октябрьске, Чапаевске, Сызрани, Похвистневе, Кинеле. Они пройдут во всех муниципальных образованиях Самарской области.

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