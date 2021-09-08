Художник Алексей Кислов о своем новом мурале в Самаре: "Важно, чтобы работа вписывалась в среду"

На доме №20 по ул. Маяковского появится мурал от севастопольского художника Алексея Кислова.
Он прилетел в Самару 2 сентября и уже активно работает на объекте. На стене зрители увидят фантасмагорическое дерево с необычными персонажами. Корреспондент Волга Ньюс поговорил с Алексеем о значении его новой работы, об ответственности художника за свой рисунок и об отличии хорошего стрит-арт фестиваля от плохого.
- Вы впервые в Самаре, но я знаю, что вы готовились к поездке - читали о городе. Какие ожидания у вас есть от фестиваля и от города в целом?
- Обычно, когда я езжу на фестивали, у меня все сводится к тому, чтобы собраться и хорошо сделать свою работу. Из того, что мне больше всего запомнилось, когда я изучал ваш город, - изображение монумента на площади Славы. Очень яркий образ. И могу сказать, что пока ехали из аэропорта до города, отметил богатую природу края, хотя я живу в Крыму и уже привык к красоте.
- Какой эскиз вы выбрали для Samara Ground?
- Обычно я пытаюсь привязать рисунок к контексту и местности, но в Самаре решил сделать работу, которая будет нести общие ценности. Я планирую обыграть классический славянский орнамент и использовать символ "древо жизни", куда я помещу своих персонажей. Древо жизни - тот символ, который я часто использую, а в эскизе для Samara Ground я поработал с ним немного по-другому, превратив в некий фантастический цветок.
- В большинстве ваших работ фигурируют фантасмагорические персонажи. Расскажите, что это за образы - есть ли у них своя жизнь, своя история, свой сокровенный смысл?
- У моих персонажей есть своя жизнь и трактовать эти образы можно по-разному: это такие животные с человеческими лицами - в них можно увидеть людей, связанных с природой, которые, может быть, обладают какими-то хищными качествами, или их можно рассматривать как животных, чьи лица намекают на ценность жизни каждого существа. Мне кажется, что когда у животного появляется человеческое лицо, для зрителя оно становится как будто бы более интеллектуальным, в персонаже визуально проявляются не только инстинкты, но и душа. Я стараюсь вести себя экологично. Не могу себя назвать ярым защитником животных, но меня волнует то, что происходит с экологией, поэтому эта тема часто всплывает в моем творчестве.
- Технический вопрос: чем вы предпочитаете рисовать?
- Обычно я рисую спреем, на данный момент это для меня самый комфортный материал. Спрей позволяет мне увеличить скорость, что очень важно для работы на фестивале. Эта краска и ограничивает, так как у нее есть строго заданная палитра - ты из нее не можешь выйти, но она достаточно широка и в ней можно найти какие-то рабочие комбинации. Спреем у меня получается сделать то, что я вижу, и то, что задумал. Не всегда с помощью кистей это удобно.
- На фестивале с художниками работают и волонтеры - хелперы. Как относитесь к таким помощникам?
- Однозначно позитивно. У меня есть опыт сотрудничества с волонтерами, и если сроки сжатые - очень клево, когда ребята знают, что делать. Если я рисую спреем, то и мой помощник должен это уметь. Конечно, порой бывает, что проще все сделать самому. Например, когда работаешь на высотке, второй человек в люльке, скорее всего, будет мешать. Опять же, главное - скорость, для фестиваля это важно.
- У вас достаточно масштабный мурал. Успеете?
- Да, должны успеть, у меня есть опыт. Однажды с Романом Мураткиным работали с большими фасадами в Питере: у меня был 24-этажный дом, у Романа - 20-этажный. Мы все сделали за 14 полных рабочих дней, хотя нам помогал лишь один ассистент на двоих. Конечно, порой приходилось останавливать рабочий процесс из-за ветра, который просто сдувал люльку.
- Как вы оцениваете инициативу проведения фестивалей стрит-арта?
- Все зависит от уровня приглашенных художников и целей фестиваля. Сейчас есть оборудование, которое позволяет перенести любое изображение достаточно быстро. Но это просто проекция. Все зависит от того, есть ли у автора вкус, ведь важно не только умение. Иногда попадаются весьма странные работы. Пик эпохи, когда стрит-арт-фестивали устраивались бездумно, прошел в 2012-2015 году. Сейчас необходимо работать с людьми, с городом. Ведь, когда все это только началось, например, западные художники приезжали и, не вникая в контекст, просто делали штуку в своем стиле и уезжали - а вы вот и живите с тем, что получилось. Я считаю, что когда ты рисуешь в общественном пространстве - несешь ответственность, так как вторгаешься в среду. Но тут тоже необходимо найти границы и не заиграться. Потому что обычно, если утрировать, спросить жителей дома, что они хотят на нем видеть - это будут в большинстве своем цветы и котики - что-то миленькое. Я шучу, что если отбросить символизм в моей работе, то мои эскизы - это цветы и котики, что можно воспринять как стеб над шаблоном. Важно, чтобы работа вписывалась в среду и как-то с ней взаимодействовала, а не выглядела как инородный объект.
- Вы давно занимаетесь стрит-артом, и не всегда в рамках фестивалей. Приходилось ли когда-нибудь убегать от полиции?
- Необходимо разделять понятия стрит-арт и паблик-арт. То, что я делаю в Самаре, - это, скорее, паблик-арт. Еще существует граффити, которое остается нелегальным и за него по прежнему штрафуют. Нелегальных граффити я никогда не рисовал, хотя было интересно использовать какие-то моменты и шрифты из граффити. Но, в целом, когда работаешь не на скорость и когда тебя погнали на середине работы, очень обидно и жалко незаконченного рисунка, не говоря уж о материале.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.