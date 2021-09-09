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Власть и политика

"Личным кабинетом" на сайте ФНС пользуются более 700 тыс. жителей Самарской области

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Активными пользователями одного из самых популярных сервисов ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сегодняшний день являются более 700 тысяч жителей Самарской области. Как отмечают в УФНС России по Самарской области, "Личный кабинет для физических лиц" и его мобильное приложение "Налоги ФЛ"  —  это самый востребованный электронный сервис налоговой службы, охватывающий практически все жизненные ситуации, которые возникают у гражданина при взаимодействии с налоговыми органами.

Так, например, в первом полугодии 2021 г. более 41% деклараций 3-НДФЛ направлено  налогоплательщиками — физическими лицами в налоговые органы через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Кроме того, почти 67% запросов на получение справки о состоянии расчетов и более 79% запросов на предоставление справки об исполнении обязанности по уплате налогов также направлено электронно, без посещения инспекции, через сервис "Личный кабинет".

Необходимо напомнить, что пользователь "Личного кабинета для физических лиц" непосредственно из дома или офиса в режиме 24/7 может узнать о начисленных и уплаченных налогах, уплатить налоги или распечатать квитанции, уточнить информацию об объектах имущества, сообщить об обнаруженных ошибках, а также отправить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ, получить справку о состоянии расчетов или об исполнении обязанности по уплате налогов, пени, штрафов, страховых взносов.
Навигация сервиса понятна и очень удобна. В разделе сервиса "Доходы" отображаются справки о доходах 2-НДФЛ, полученные от работодателя или иного налогового агента. Здесь же находят отражение сведения из расчетов по страховым взносам, предоставленных работодателем. Раздел "Профиль" также содержит полезные налогоплательщику вкладки.

С помощью вкладки "Участие в организациях" гражданин может осуществить проверку на предмет того, не числится ли он в качестве директора или учредителя фиктивной компании, за что Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (статьи 173.1 и 173.2 УК РФ).

Во вкладке "Сведения о банковских счетах" размещены сведения, полученные путем электронного взаимодействия с банками, начиная с 1 июля 2014 года. В случае обнаружения гражданином каких-либо несоответствий в отношении отраженных в "Личном кабинете" счетов рекомендуется обращаться непосредственно в банк.

Во вкладке "Получить ЭП" можно бесплатно сформировать сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи, который будет необходим для подписания и направления в налоговые органы налоговой декларации 3-НДФЛ и иных документов.

Получить доступ к "Личному кабинету" можно в любом налоговом органе, с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА  (почта России, МФЦ и др.), а также с помощью квалифицированной электронной подписи.

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Последние комментарии

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

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Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

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