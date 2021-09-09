В Тольятти водитель Subaru врезался в автобус

В среду, 8 сентября, в Тольятти произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:35 45-летний водитель Subaru Forester двигался по ул. Юбилейной в направлении ул. Фрунзе. На пересечении с Ленинским проспектом, поворачивая налево, он столкнулся с автобусом Peugeot Boxer под управлением 42-летнего мужчины.
В аварии пострадали трое пассажиров автобуса: 50-летняя женщина и двое подростков 17 лет. Госпитализация никому из них не понадобилась.
По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...