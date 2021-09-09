В Тольятти водитель Subaru врезался в автобус

В среду, 8 сентября, в Тольятти произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:35 45-летний водитель Subaru Forester двигался по ул. Юбилейной в направлении ул. Фрунзе. На пересечении с Ленинским проспектом, поворачивая налево, он столкнулся с автобусом Peugeot Boxer под управлением 42-летнего мужчины.

В аварии пострадали трое пассажиров автобуса: 50-летняя женщина и двое подростков 17 лет. Госпитализация никому из них не понадобилась.

По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.