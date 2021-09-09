В Самарской области открыт логистический почтовый центр

В индустриальном парке "Преображенка" завершено строительство логистического центра Почты России и группы ВТБ. Сегодня, 9 сентября, центр открыли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов.

Логистический почтовый центр (ЛПЦ) — это современный хаб с автоматизированной сортировкой посылок и почтовых отравлений, а также со складскими зонами для хранения и обработки заказов. В здании терминала находятся производственные и административные зоны, зона курьерской доставки, почтовое отделение для корпоративных клиентов и склад. Почти все процессы автоматизированы, а сортировочные машины работают на базе собственного программного обеспечения Почты России. Это повышает качество обработки почты и ускоряет доставку посылок до получателей.

Проект реализуется Почтой России и группой ВТБ. Инвестиции в строительство и оборудование самарского ЛПЦ составили 1,5 млрд рублей. Площадь терминала составляет более 15 тыс. кв. м — это второй по величине объект почтовой инфраструктуры в ПФО. В сутки он может обрабатывать до 300 тыс. отправлений. Самарская область стала третьим регионом в стране (после Новосибирска и Хабаровска), где был построен логистический центр Почты России. Запуск объекта даст 650 новых рабочих мест.

"Открытие логистического центра Почты России позволит улучшить качество предоставления услуг тысячам жителей Самарской области, улучшит качество их жизни. Очень важно, что регион получает новые рабочие места. В рамках совместной программы с Почтой России мы также приводим в порядок почтовые отделения по всей области. Эта программа получила высокую оценку на федеральном уровне и будет тиражироваться в других субъектах страны. Мы работаем опережающими темпами, создаем в почтовых отделениях комфорт и уют для наших жителей. Уверен, мы вместе с Почтой России будем и дальше реализовывать новые проекты, создавать новые высокотехнологичные рабочие места", — отметил глава региона.



Зона обслуживания нового ЛПЦ покрывает всю Самарскую область. Как подчеркнул первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, Самарская область — это пилотный регион, где реализуется масштабная программа по взаимодействию с Почтой России. Уже известно, что достигнута договоренность о строительстве в Самарской области "Почты XXI", которая будет оснащена всеми новинками цифровой отрасли. Это будет первый подобный проект в России.

"В регионе ремонтируются и модернизируются почтовые отделения, они наполняются новым содержанием и сервисами. Важно, что за последнее время в Самарской области ни одно сельское почтовое отделение не было закрыто. Это правильно: почта на селе — центр жизни. Поэтому ЛПЦ построен именно в Самарской области неслучайно. Отдельное спасибо губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову за поддержку этого проекта. Все лучшие практики, которые реализуются в Самарской области, должны быть транслированы на другие субъекты РФ", — сказал Андрей Турчак.

Ввод ЛПЦ в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2021 года. После его запуска в полном масштабе сроки доставки посылок и писем по региону сократятся минимум на один день. Раньше большой поток почтовых отправлений шел на сортировку в казанский ЛПЦ, а уже из Казани прибывал в Самару. Теперь почта будет идти напрямую в новый логистический центр в Самаре, минуя транзитные сортировочные объекты.

"Логистический центр в Самаре — уже третий объект, который мы запускаем в этом году вместе с группой ВТБ. Для нас это очень важный инфраструктурный проект, который в перспективе позволит нам обеспечить быстрой доставкой все население страны. Уже сейчас работа новых ЛПЦ улучшает сроки обработки и помогает оптимизировать маршруты доставки внутрироссийской и международной почты. Когда проект будет полностью завершен, мы рассчитываем сократить сроки доставки онлайн-заказов и писем в крупные города страны до суток, а в областные центры — до трех дней", — отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Серьезное содействие в строительстве в Самарской области ЛПЦ Почты России оказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, позднее проект был поддержан Главой региона. В январе 2021 года проект по строительству ЛПЦ Почты России, который готовился при сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, получил одобрение на Совете по улучшению инвестиционного климата в регионе, созданного по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Поддержка со стороны правительства Самарской области способствовала его успешной реализации.

"Самарский ЛПЦ — один из крупнейших и современных логистических центров в стране. Его открытие — это еще одно подтверждение и признание роли Самарской области в сегодняшней цифровой сфере и развитии цифровой отрасли России", — отметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.