Максим Власов проведет бой в Самаре в ноябре

Самарский боксер Максим Власов проведет свой следующий бой в конце ноября в Самаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера Олега Богданова.
В активе уроженца Самары Власова 45 побед (26 — нокаутом) при четырех поражениях на профессиональном ринге. В своем последнем поединке Власов в апреле раздельным решением судей проиграл американцу Джо Смиту-младшему в поединке за вакантный пояс WBO в полутяжелом весе.
"Власов дерется либо 20, либо 27 ноября в Самаре, соперник будет за топ-15 рейтингов", — сказал Богданов.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?