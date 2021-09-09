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Единоборства Спорт

Максим Власов проведет бой в Самаре в ноябре

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский боксер Максим Власов проведет свой следующий бой в конце ноября в Самаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера Олега Богданова.

В активе уроженца Самары Власова 45 побед (26 — нокаутом) при четырех поражениях на профессиональном ринге. В своем последнем поединке Власов в апреле раздельным решением судей проиграл американцу Джо Смиту-младшему в поединке за вакантный пояс WBO в полутяжелом весе.

"Власов дерется либо 20, либо 27 ноября в Самаре, соперник будет за топ-15 рейтингов", — сказал Богданов. 

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