Самарский "Союз-2.1в" вывел на орбиту спутник Минобороны

В четверг, 9 сентября, ракета-носитель "Союз-2.1в" производства самарского РКЦ "Прогресс", стартовала с космодрома Плесецк и успешно вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России, сообщается на сайте Роскосмоса.

"Стартовавшая сегодня, 9 сентября, в 22.59 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", — уточнили в министерстве.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.