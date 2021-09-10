В Самарской области насчитали 4,4 тыс. долларовых миллионеров

Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления "Сколково" насчитали в Самарской области 4,4 тыс. долларовых миллионеров, сообщает rbc.ru со ссылкой на данные исследования. Губерния заняла седьмое место в рейтинге регионов России по количеству миллионеров.

Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления "Сколково" насчитали в Самарской области 4,4 тыс. долларовых миллионеров, сообщает rbc.ru со ссылкой на данные исследования. Губерния заняла седьмое место в рейтинге регионов России по количеству миллионеров.

Эксперты бизнес-школы "Сколково" за исходный показатель взяли общее количество долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse — 297 тыс. в 2020 г. (методология Credit Suisse учитывает все активы, а не только финансовые). Распределение богатых людей по регионам было выведено исходя из косвенного признака — количества стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей, принадлежащих физлицам. Такая информация есть у ФНС — в отчетах о налоговой базе по транспортному налогу. Под люксовыми для целей исследования понимаются машины стоимостью от 3 млн руб., подпадающие под повышенное налогообложение (на 10%, 100% или 200% больше нормального согласно Налоговому кодексу). По данным ФНС, по итогам 2019 г. по всей стране насчитывалось 172,7 тыс. дорогих автомобилей, по итогам 2020 г. — уже 210,8 тысяч.

Как один из факторов состоятельности наряду с люксовыми автомобилями исследователи выделяют владение дорогим жильем (за инструмент анализа взят агрегатор недвижимости ЦИАН). Дорогим считается жилье стоимостью от 10 млн рублей. Больше всего объявлений на продажу элитной недвижимости обнаружилось в Московском регионе и Краснодарском крае.

Отдельно эксперты бизнес-школы "Сколково" анализируют охват услуг private banking по регионам (для этого используется рейтинг Frank RG). Таким атрибутом состоятельности, как персональное банковское обслуживание, по всей стране пользуются лишь 15–17% миллионеров, по данным за 2020–2021 гг., отмечают исследователи.

По результатам исследования, первое место в рейтинге заняла Москва и Московская область, где насчитали 104,5 тыс. миллионеров. Второе место досталось Санкт-Петербургу и Ленинградской области (28 тыс.), "бронза" у Краснодарского края — 12 тыс. миллионеров.