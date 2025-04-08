Россияне оплатили улыбкой более 37,5 млн раз только за I квартал 2025 года

За весь 2024 год прошло 26 млн оплат.

За первый квартал 2025 года россияне совершили более 37,5 миллионов платежей на общую сумму почти 30 млрд рублей с помощью биометрии. Этот результат превышает общее количество транзакций за весь 2024 год.

Кратный рост количества оплат и оборотов показал с начала года платёжный сервис "Оплата улыбкой". На сегодняшний день количество терминалов, поддерживающих данную технологию, больше 1 млн.

Лидирующие позиции по использованию нового сервиса занимают Москва и Санкт-Петербург. Среди регионов в тройку лидеров вошли Екатеринбург, Нижний Новгород и Пермь. Также в список десяти наиболее активных городов в регионах вошли Новосибирск, Уфа, Красноярск, Тюмень, Иркутск, Самара и Челябинск.

Анализ возрастных групп показывает, что основными пользователями сервиса являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%). Далее следуют клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%). Возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет составляют по 5% от общего числа пользователей. И только 3% граждан в возрасте от 18 до 21 года прибегают к оплате улыбкой.

Жители Самарского региона только за первые два месяца I квартала 2025 года совершили более 530 тысяч платежей с помощью биометрии.

"Россия стала первой страной в мире, где оплата по биометрии приобрела массовый характер. Сервис доступен любому гражданину старше 18 лет на всей территории страны, включая присоединённые регионы. Количество транзакций за первый квартал 2025 года уже превзошло показатели всего прошлого года. Это свидетельствует о переходе от начальной фазы внедрения инновационной технологии к этапу активного принятия её широкими слоями населения — к "новаторам" присоединились "ранние последователи". Обычно полный цикл освоения подобных сервисов занимает 3–4 года, однако мы запустили "Оплату улыбкой" лишь летом 2023 года", - рассказал старший вице-президент и глава блока "Транзакционный банкинг" Сбера Дмитрий Малых.