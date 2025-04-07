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Сбер снизил ставки по "Семейной ипотеке" с увеличенной суммой кредита

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 апреля Сбер снизил ставки по программе "Семейная ипотека" с увеличенной суммой кредита. Теперь при совмещении льготной и рыночной ставок средневзвешенная ставка по программе на Домклик составит от 10,3% до 17,2% в зависимости от суммы кредита (ранее данный диапазон находился на уровне от 10,3% до 22,6%).

Напомним, клиенты Сбера могут получить "Семейную ипотеку" по средневзвешенной ставке на сумму до 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн руб. в остальных регионах. При этом базовые лимиты по "Семейной ипотеке" составляют 12 млн руб. и 6 млн руб., соответственно. Сумму до лимита банк оформляет по льготной ставке в 6%, а свыше лимита - по рыночной.

Новые условия распространяются на первичное и вторичное жилье, а также на сегмент ИЖС.

Клиенты, которые уже получили одобрение по заявке на прежних условиях, также могут снизить ставку по кредиту.

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