Список получателей субсидии на приобретение газового оборудования будет расширен

В понедельник, 1 ноября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. Среди прочих его участники рассмотрели ход исполнения программы социальной газификации на территории региона.

Как доложил министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, уровень газификации региона составляет более 94%. В области 1334 населенных пункта, из них в границах 1160 населенных пунктов проложены газораспределительные сети.

Однако практически во всех газифицированных населенных пунктах есть негазифицированные улицы и проезды, остаются дома, не подключенные к "голубому топливу". На такие объекты и распространяется программа социальной газификации, или догазификации.

Домовладельцы смогут подключить свои дома к газу бесплатно, оплатив только приобретение газового оборудования. При этом льготным категориям граждан будут выделена субсидия на решение и этого вопроса.

26 октября подписано постановление правительства Самарской области, предусматривающее единовременную частичную компенсацию затрат льготникам на подготовку домовладений к приему газа в размере 145 тыс. рублей. Это оплата расходов, связанных с приобретением газового оборудования (котла, плиты, сигнализатора, счетчика), а также проведением строительно-монтажных работ по прокладке и подключению наружных и внутридомовых газовых сетей.

"Нам нужно иметь понимание, кто занимается монтажом систем отопления, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Газораспределительные организации выполняют свою работу. А как будет осуществляться синхронизация монтажа газового оборудования и подготовки систем отопления? Это необходимо для того, чтобы выполнялись графики проведения работ. Здесь надо задействовать глав муниципалитетов. Важно и то, чтобы к работе привлекались те подрядчики, которые не завышают стоимость этих работ".

Министр заверил, что такая работа ведется, муниципалитетам уже дано задание по подготовке перечня подрядных организаций до 12 ноября.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала, что в настоящее время министерство изучает вопрос о расширении списка категорий льготников, которые могут получить субсидию.

Сейчас получить льготу по приобретению и установке газового оборудованию могут многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды I и II группы, одиноко проживающие пенсионеры, размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума.

Министр предложила дополнительно предоставлять льготу малоимущим семьям, получающим социальное пособие, получателям субсидий на ЖКУ и получателям ежемесячного детского пособия. Председатель правительства поддержал инициативу. Также Виктор Кудряшов предложил ввести дополнительную социальную выплату на работы по монтажу систем отопления, в том числе тем, кто получил выплату на газификацию.

"Нужно понимать, есть ли у человека средства на подготовку помещения к монтажу системы отопления. В соответствии с действующим постановлением, только приобретение газового оборудования оплачивается полностью. Мы можем внести корректировки и добавить к сумме 145 тысяч дополнительно средства на монтаж систем отопления. Давайте оценим расходы и после этого примем решение. Жду от вас расчетов и предложений", - сказал первый вице-губернатор.

Говоря о выплате на покупку газовой техники, Виктор Кудряшов также отметил: "Мера носит компенсационный характер, субсидия выдается гражданам уже после того, как расходы произведены. Но не у всех льготников есть 145 тысяч на оплату оборудования и проведение работ. Прошу министерство энергетики и ЖКХ совместно с минсоцдемографии разработать механизм, который исключал бы трату собственных средств льготополучателями".

В настоящее время в работе газораспределительных организаций 5137 заявок, в рамках действия программы догазификации заключено 1655 договоров. Уже 80 первых домовладений подключены к "голубому топливу" в рамках программы социальной догазификации.