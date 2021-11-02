Список получателей субсидии на приобретение газового оборудования будет расширен

В понедельник, 1 ноября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. Среди прочих его участники рассмотрели ход исполнения программы социальной газификации на территории региона.
Как доложил министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, уровень газификации региона составляет более 94%. В области 1334 населенных пункта, из них в границах 1160 населенных пунктов проложены газораспределительные сети.
Однако практически во всех газифицированных населенных пунктах есть негазифицированные улицы и проезды, остаются дома, не подключенные к "голубому топливу". На такие объекты и распространяется программа социальной газификации, или догазификации.
Домовладельцы смогут подключить свои дома к газу бесплатно, оплатив только приобретение газового оборудования. При этом льготным категориям граждан будут выделена субсидия на решение и этого вопроса.
26 октября подписано постановление правительства Самарской области, предусматривающее единовременную частичную компенсацию затрат льготникам на подготовку домовладений к приему газа в размере 145 тыс. рублей. Это оплата расходов, связанных с приобретением газового оборудования (котла, плиты, сигнализатора, счетчика), а также проведением строительно-монтажных работ по прокладке и подключению наружных и внутридомовых газовых сетей.
"Нам нужно иметь понимание, кто занимается монтажом систем отопления, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Газораспределительные организации выполняют свою работу. А как будет осуществляться синхронизация монтажа газового оборудования и подготовки систем отопления? Это необходимо для того, чтобы выполнялись графики проведения работ. Здесь надо задействовать глав муниципалитетов. Важно и то, чтобы к работе привлекались те подрядчики, которые не завышают стоимость этих работ".
Министр заверил, что такая работа ведется, муниципалитетам уже дано задание по подготовке перечня подрядных организаций до 12 ноября.
Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала, что в настоящее время министерство изучает вопрос о расширении списка категорий льготников, которые могут получить субсидию.
Сейчас получить льготу по приобретению и установке газового оборудованию могут многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды I и II группы, одиноко проживающие пенсионеры, размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума.
Министр предложила дополнительно предоставлять льготу малоимущим семьям, получающим социальное пособие, получателям субсидий на ЖКУ и получателям ежемесячного детского пособия. Председатель правительства поддержал инициативу. Также Виктор Кудряшов предложил ввести дополнительную социальную выплату на работы по монтажу систем отопления, в том числе тем, кто получил выплату на газификацию.
"Нужно понимать, есть ли у человека средства на подготовку помещения к монтажу системы отопления. В соответствии с действующим постановлением, только приобретение газового оборудования оплачивается полностью. Мы можем внести корректировки и добавить к сумме 145 тысяч дополнительно средства на монтаж систем отопления. Давайте оценим расходы и после этого примем решение. Жду от вас расчетов и предложений", - сказал первый вице-губернатор.
Говоря о выплате на покупку газовой техники, Виктор Кудряшов также отметил: "Мера носит компенсационный характер, субсидия выдается гражданам уже после того, как расходы произведены. Но не у всех льготников есть 145 тысяч на оплату оборудования и проведение работ. Прошу министерство энергетики и ЖКХ совместно с минсоцдемографии разработать механизм, который исключал бы трату собственных средств льготополучателями".
В настоящее время в работе газораспределительных организаций 5137 заявок, в рамках действия программы догазификации заключено 1655 договоров. Уже 80 первых домовладений подключены к "голубому топливу" в рамках программы социальной догазификации.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.