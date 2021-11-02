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Инвестиции Экономическая политика

В ОЭЗ "Тольятти" пришел очередной крупный инвестор

ТОЛЬЯТТИ. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 2 ноября, на заседании Экспертного совета ОЭЗ "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова была одобрена новая заявка на получение статуса резидента площадки.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Российская компания планирует вложить в свое производство почти 5 млрд рублей. Новый завод станет самым крупным по площади предприятием в ОЭЗ, он займет 63,8 га.

"Сегодня мы одобрили заявку резидента с проектом в сфере производства строительных материалов - это компания с продвинутой технологией, которая буквально через два года инвестиционной фазы создаст в Тольятти еще 515 новых рабочих мест. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 5 млрд рублей, и мы очень рады, что на площадку активно заходят новые компании, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Особая экономическая зона сегодня - это 13 действующих и шесть строящихся заводов. Еще с шестью компаниями мы готовимся в ближайшее время выйти в строительную фазу. Большой интерес и доверие инвесторов, а также эффективность работы площадки ОЭЗ подтверждаются многочисленными оценками и рейтингами, в которых Самарская область стабильно занимает лидирующие позиции и ежегодно укрепляет достигнутые результаты".

Новый завод в сфере производства строительных материалов будет запущен в ОЭЗ "Тольятти" в 2024 году. Объем производства, начиная с 2025 года, достигнет уровня 620 тысяч единиц продукции ежегодно. Это позволит инвестору занять 70% доступного объема рынка жилой и коммерческой недвижимости в течение трех лет после ввода объекта в эксплуатацию.

"Важным достижением нашего проекта я считаю увеличение диверсифицированных производств на территории Тольятти. В этом году три из четырех новых инвестора ОЭЗ представляют неавтокомпонентные отрасли - это пищевая промышленность, металлообработка, производство стройматериалов. В целом диверсифицированных проектов на площадке уже более половины. Развивать ОЭЗ в данном направлении нам помогает правительство Самарской области и лично губернатор Дмитрий Игоревич Азаров", - подчеркнул генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Сергей Андреев.

Напомним, сегодня в ОЭЗ "Тольятти" с учетом нового проекта зарегистрировано 30 резидентов из шести отраслей производства: машиностроение, стройматериалы, упаковка, фармацевтика, металлообработка, производство газов и оборудования.

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