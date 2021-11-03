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Происшествия

В Самарской области полицейские ловят нарушителей с помощью аэростата

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 3 ноября сотрудники ГИБДД и Росгвардии будут контролировать соблюдение ПДД с помощью аэростата для высотного наблюдения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На аэростате установлена видеокамера высокого разрешения с обзором 360 градусов, позволяющая контролировать участок дороги протяженностью 3-4 км. Номер машины можно увидеть со значительного расстояния как днем, так и ночью. Замеченного нарушителя останавливает ближайший наряд ДПС.

Аэростат устанавливают над наиболее аварийными участками, чтобы выявлять и предупреждать нарушения ПДД, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу.

Только за два часа работы аэростата правоохранители зафиксировали пять грубых нарушений.

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