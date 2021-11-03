В Самарской области полицейские ловят нарушителей с помощью аэростата

С 1 по 3 ноября сотрудники ГИБДД и Росгвардии будут контролировать соблюдение ПДД с помощью аэростата для высотного наблюдения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На аэростате установлена видеокамера высокого разрешения с обзором 360 градусов, позволяющая контролировать участок дороги протяженностью 3-4 км. Номер машины можно увидеть со значительного расстояния как днем, так и ночью. Замеченного нарушителя останавливает ближайший наряд ДПС.
Аэростат устанавливают над наиболее аварийными участками, чтобы выявлять и предупреждать нарушения ПДД, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу.
Только за два часа работы аэростата правоохранители зафиксировали пять грубых нарушений.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.