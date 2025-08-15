Юный сызранец выбежал из-за припаркованных машин и попал под колеса иномарки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 14 августа, в 19:20 в Сызрани во дворах на ул. Красильникова произошло ДТП, в котором пострадал шестилетний пешеход.

Фото: ГУ МВД по Самарской области