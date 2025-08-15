В Самаре водитель, решивший развернуться с правой полосы, отправил в больницу мотоциклиста

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 14 августа, в 17:05 49-летний водитель на Lada Vesta на ул. Солнечной напротив д. 69/2, при выполнении разворота, не занял крайнее положение на проезжей части и, не уступив дорогу, совершил столкновение с мотоциклом КТМ 7900.

Фото: ГУ МВД по Самарской области