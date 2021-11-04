В Самаре водитель автобуса сбил 30-летнего мужчину, перебегавшего дорогу

В среду, 3 ноября, в Самаре в 17:00 водитель автобуса "Hyundai County"на ул. Ново-Садовой сбил пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель ехал со стороны пр. Кирова в направлении ул. Губанова и напротив д. 258 по ул. Ново-Садовой совершил наезд на 30-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход госпитализирован.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которых будет принято процессуальное решение.