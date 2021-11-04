В Самаре водитель автобуса сбил 30-летнего мужчину, перебегавшего дорогу

В среду, 3 ноября, в Самаре в 17:00 водитель автобуса "Hyundai County"на ул. Ново-Садовой сбил пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Водитель ехал со стороны пр. Кирова в направлении ул. Губанова и напротив д. 258 по ул. Ново-Садовой совершил наезд на 30-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход госпитализирован.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...