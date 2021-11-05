Легковушка с самарцами попала в ДТП в Ульяновской области, один человек погиб

В пятницу, 5 ноября, на трассе "Самара - Казань" Мелекесском районе Ульяновской области попал в ДТП автомобиль Toyota с жителями Самарской области.

Легковушка на встречной полосе столкнулась с грузовиком. Водитель Toyota скончался, четверо пассажиров, в том числе малолетний ребенок получили травмы, с которыми были госпитализированы.

Как сообщает прокуратура Ульяновской области, в связи с произошедшим проверяется исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.