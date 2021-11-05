Легковушка с самарцами попала в ДТП в Ульяновской области, один человек погиб

В пятницу, 5 ноября, на трассе "Самара - Казань" Мелекесском районе Ульяновской области попал в ДТП автомобиль Toyota с жителями Самарской области.
Легковушка на встречной полосе столкнулась с грузовиком. Водитель Toyota скончался, четверо пассажиров, в том числе малолетний ребенок получили травмы, с которыми были госпитализированы.
Как сообщает прокуратура Ульяновской области, в связи с произошедшим проверяется исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...