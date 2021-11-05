На трассе М-5 в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

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В пятницу, 5 ноября, примерно в 17:25 на трассе М-5 в Ставропольском районе в ДТП погиб водитель Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области