На трассе М-5 в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

В пятницу, 5 ноября, примерно в 17:25 на трассе М-5 в Ставропольском районе в ДТП погиб водитель Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, 39-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. Водитель Lada скончался на месте аварии.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. По факту случившегося будет проведена проверка/
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...