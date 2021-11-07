Водитель Lada Priora врезался в столб в Тольятти

В субботу, 6 ноября, в Тольятти две девушки пострадали в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 00:30 41-летний водитель Lada Priora выехал на кольцо на пересечении улиц Свердлова и Ворошилова и врезался в столб.

В результате пострадали две пассажирки 24 и 18 лет.