Водитель Lada Priora врезался в столб в Тольятти

В субботу, 6 ноября, в Тольятти две девушки пострадали в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 00:30 41-летний водитель Lada Priora выехал на кольцо на пересечении улиц Свердлова и Ворошилова и врезался в столб.
В результате пострадали две пассажирки 24 и 18 лет.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...