Три человека пострадали при столкновении Lada Kalina и Nissan в Самаре

В воскресенье, 7 ноября, в Самаре две машины столкнулись на Заводском шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:40 37-летний водитель Lada Kalina напротив дома № 3б по Заводскому шоссе потерял управление, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Nissan Murano под управлением 52-летнего мужчины. От удара Lada отбросило на металлическое ограждение.

В аварии пострадали водитель и 35-летняя пассажирка отечественной легковушки, которых госпитализировали, а также 19-летняя пассажирка иномарки.