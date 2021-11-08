Три человека пострадали при столкновении Lada Kalina и Nissan в Самаре

В воскресенье, 7 ноября, в Самаре две машины столкнулись на Заводском шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:40 37-летний водитель Lada Kalina напротив дома № 3б по Заводскому шоссе потерял управление, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Nissan Murano под управлением 52-летнего мужчины. От удара Lada отбросило на металлическое ограждение.
В аварии пострадали водитель и 35-летняя пассажирка отечественной легковушки, которых госпитализировали, а также 19-летняя пассажирка иномарки.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...