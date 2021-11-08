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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Виртуальная АТС" от "Ростелекома" доступна уже более чем в 500 городах

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня более чем в 500 городах России доступна услуга "Виртуальная АТС" от "Ростелекома". Услуга предусматривает выделение городского номера, относящегося к определенному населенному пункту, что очень важно для компаний, ведущих бизнес в разных регионах России.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Согласно данным независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг", "Ростелеком" лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) по итогам 2020 года. По оценкам агентства, игроки рынка продолжат региональную экспансию, будут развиваться решения на основе ВАТС для компаний среднего и крупного бизнеса, связанные с поддержкой "горячих лини"й и удаленной работой сотрудников. Причем доля лидирующего региона Москвы по доходам в прошлом году снизилась, вместе с тем выросли доли в Дальневосточном, Приволжском, Южном и Сибирском федеральных округах.

В своей деятельности "Ростелеком" учитывает растущую потребность данной услуги в регионах. Компания активно движется в направлении широкой географической доступности "Виртуальной АТС".

"Виртуальная АТС" не требует затрат на оборудование и обслуживание. "Ростелеком" предоставляет пользователям виртуальный многоканальный городской номер или номер 8-800. Для подключения достаточно иметь доступ в Интернет и любое абонентское устройство: проводной или беспроводной SIP-телефон, стандартный офисный телефон в паре с VoIP-шлюзом, мобильное устройство (смартфон, планшет), персональный компьютер или ноутбук.

Современная услуга позволяет распределять вызовы, организовывать контакт-центры и "горячие линии", вести статистику и мониторинг звонков, записывать и анализировать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. Также у виртуальной АТС есть дополнительные сервисы: голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова. Интерфейс ИТ-решения прост и понятен, а опробовать его клиент может бесплатно в течение 14 дней.

"Виртуальная АТС может использоваться любым бизнесом. Одно из основных ее преимуществ -  сочетание минимальных затрат и быстрого масштабирования услуги по мере необходимости. В нашем случае дополнительное преимущество - оказание услуги на собственной сети, а также возможность выделения городского номера с местной нумерацией более чем в 500 городах", - отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.

Цифровая услуга "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование - оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба, от стартапа до крупной национальной компании и государственных структур. Владельцы "Виртуальных АТС" через личный кабинет могут самостоятельно управлять телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса. Им также доступен большой выбор дополнительных функций, включая мониторинг звонков и запись телефонных разговоров.

Полная информация об услугах, которые "Ростелеком" предлагает юридическим лицам, доступна на сайте rt.ru/b2b или по бесплатному телефону 8 800 200 3000.

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