В Самаре пройдут концерты Транссибирского Арт-Фестиваля

В рамках Транссибирского Арт-Фестиваля в Самаре 12 и 14 ноября пройдут два концерта.

Это крупнейший российский форум, основатель и глава которого - российский скрипач Вадим Репин. Участие Самары в фестивале дает уникальную возможность местной публике услышать выступления выдающихся мастеров.

12 ноября выступят Вадим Репин, один из величайших пианистов своего поколения Денис Кожухин и прославленный квартет имени Бородина. В программе - музыка К.Дебюсси и Э.Шоссона.

14 ноября Вадим Репин выступит с Академическим симфоническим оркестром филармонии под руководством маэстро Михаила Щербакова. В программе - сочинения П.Чайковского и К.Сен-Санса.