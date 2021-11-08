"Пока не убьют - никто не узнает": директор кризисного центра о проблеме домашнего насилия

Вот уже шесть лет в Самаре работает центр помощи женщинам "Ты не одна". Его директор Ирина Серебрякова в интервью Волга Ньюс рассказала о том, почему женщинам приходится обращаться в кризисный центр, как устроена жизнь в нем, а также о том, как меняется ситуация с домашним насилием.

- Как появился центр?

- Шесть лет назад в Самарской области был открыт филиал фонда Андрея Первозванного, основная миссия которого - поддержка традиционных семейных ценностей, материнства и детства. В рамках его работы мы, например, обучали психологов помогать женщине принять выбор в пользу рождения ребенка.

Однако мало помочь женщине сохранить ребенка, если в итоге она все равно окажется в сложной ситуации, у нее не будет решения, что делать после родов. Понимая это, мы открыли социальный центр, чтобы помочь женщине с ребенком найти свое место, встать на ноги.

Беременные женщины, женщины с детьми - это самая уязвимая категория. Они не могут позволить себе работать в полную силу. Наша миссия - именно помочь женщине быть самостоятельной.

- В каких ситуациях женщины к вам обращаются?

- Сейчас можно выделить три категории. Первая - это беременные женщины, отец ребенка которых исчез. Очень много таких ситуаций, когда женщина объявляет о беременности, а отец уходит за хлебом, и больше его никто не видит. Или молодые женщины, которые хотят беременности, отношений, но родители против, их никто не поддерживает.

Вторая - женщины, которые столкнулись с бытовым насилием и убежали из семьи, потому что начинаются побои с угрозой жизни.

Третья - попавшие в форс-мажорные ситуации: пострадавшие от пожаров, потерявшие деньги или жилье... Это основная категория, которая проживает в центре.

- Как устроен их быт?

- Женщины живут по типу общежития, коммуны. Все живут в общей комнате, у них общая кухня, они готовят по графику. Это важный момент социализации. Часто приходят женщины, которые не умеют чистить картошку, здесь они получают навыки ведения домашнего хозяйства.

При этом мы не гостиница, мы оказываем комплексную помощь женщинам, у которых кризис связан не только с потерей крыши над головой. Работаем с женщинами, которые находятся в подавленном состоянии. Их консультируют психологи, готовые поддержать, помочь найти решение. Также у нас работают юристы. Женщины часто не знают своих прав и оказываются в трудной ситуации именно из-за этого незнания.

- Сколько человек может проживать в центре?

- Максимально у нас проживало 42 человека. Это было после прошлого Нового года. Наверное, это связано с национальными особенностями - после 10 дней празднования в семьях начинает происходить такое, что женщина прибегает к нам в сланцах и побитая.

Комфортно у нас могут проживать около 20 человек.

- Как долго женщина может находиться в вашем центре?

- Изначально мы беремся за полгода вывести женщину из кризиса. За это время она должна адаптироваться к условиям, сформировать финансовую подушку. Женщины, не имеющие противопоказаний, работают. Этим мы отличаемся от государственных центров.

Мы стремимся не просто дать передышку, чтобы женщина потом вернулась туда же, откуда пришла, а дать старт новой жизни. Обычно чуть более чем за полгода удается этого достичь. Максимальное время в нашей практике - около года.

- Бывали случаи повторного обращения?

- В начале нашей работы такое было довольно часто, сейчас такого нет. Я всегда за второй шанс, но в работе давать такой шанс нет смысла.

Мы выпускаем женщину на заданный нами курс, и если она возвращается туда же, откуда начала, значит это ее выбор, ей так комфортно.

- Какая история вас потрясла?

- Меня потрясают все истории. Каждый раз думаешь: "Ну как же так?.." Кажется, ничто уже не удивит, но приходят новые женщины с новыми историями.

Есть положительный пример. Женщина приехала из другого города искать любовь. Познакомилась с мужчиной, в переписке он был принцем, но по факту оказался совсем не им. Отношения быстро перешли в бытовое насилие, и ноябрьским вечером она сбежала. У нее здесь нет ни родных, ничего. Тогда мы взяли ее в работу. Очень быстро она скопила средства, которые позволили выехать в съемное жилье. Она продолжила работать, жить своей жизнью. Это такой пример нашей работы.

Мы большую ставку в работе делаем на материнский капитал. Стараемся, чтобы у женщины была пусть комната, но своя, чтобы там и прописку можно было сделать.

Бывают и отрицательные примеры. К нам поступила женщина с двумя близнецами, маленькие совсем детки. Позже выяснилось, что у нее было двое детей, которые погибли по недосмотру, она лишена родительских прав, есть еще один ребенок, который остался с бабушкой. Живя у нас, она стремилась к чему-то, хотела выйти из ситуации. Со временем выехала в свою комнату, но скоро позвонила и попросилась обратно.

Выяснилось, что у нее были проблемы с алкоголем, она состоит на учете в органах опеки, там начали ее прижимать, и в центр она пришла пересидеть этот период. Потом такое произошло в третий раз. У нее уже есть негативный опыт, она знает, к чему это приведет, но предпочитает вернуться к такому образу жизни.

Я не готова причинять добро. Я предлагаю то, что могу сделать, и если женщина не готова это принять - это ее выбор. Я не могу нести ответственность за чужой выбор.

Каждый раз, когда происходит такое, что кажется - вот оно, сейчас все будет хорошо, но женщина выбирает другой путь, - наступает опустошение, опускаются руки. Но мы продолжаем помогать чем можем.

- Во время самоизоляции уровень домашнего насилия вырос?

- Мы старались присматриваться, боялись, что у нас будет не 42 человека, а все 142. Участились звонки с жалобами на психологическое насилие, начинались ссоры, угрозы, людям нужно было выговориться, нам - послушать, но той волны заездов, которой мы боялись, не произошло.

Сейчас мы ожидаем "пополнения" в связи с наступлением холодов, приближением зимы. Каждый год в это время происходит увеличение обращений. В течение теплого периода женщины живут на дачах, у них есть какая-то крыша над головой, но зимой в неотапливаемых помещениях с детьми уже не поживешь.

- Вы работаете с психологическим насилием?

- У нас бытовое насилие разделяется на три составляющих: физическое, психологическое и экономическое. Со всеми этими видами насилия работают психологи, стараются женщине помочь.

Психологи работают индивидуально с каждой женщиной. Основная задача - развернуть женщину к тому, что у нее есть проблема. Часто бывает, что женщина винит всех вокруг, но на порог кризисного центра ее привели именно ее личные проблемы.

Наша задача - показать женщине эти проблемы, чтобы она пересмотрела позицию, помочь разобраться в том, что ее привело к нам, и дальше строить жизнь с учетом этих изменений.

- Как, по вашим наблюдениям, меняется ситуация с домашним насилием?

- Проблема домашнего насилия до недавнего времени замалчивалась - об этом говорить не принято, неудобно, некомфортно... А не обсуждается - значит этого будто бы и нет. Совсем недавно обращалась женщина с фразой: "Ну об этом же не расскажешь соседям, с ними же общаться потом". Пока не забьют или не убьют, никто об этом не узнает.

Сейчас проблема, так или иначе, выходит в публичную плоскость. О домашнем насилии стали говорить. И о нем нужно говорить.

Есть категория женщин, до которых не доберешься, но им очень хочется помочь. Они находятся в пограничной ситуации - пока ее не изобьют, она к нам не попадет. Но если бы она попала чуть раньше, смогла бы прийти, рассказать о том, что происходит дома... Можно было бы помочь, не доводя до кризиса. И семью развернуть, и женщине помочь. Нам бы хотелось, чтобы такие женщины не боялись обратиться.

Женщина с ребенком особо никуда и выйти не может. Очень часто именно после рождения ребенка происходят изменения в отношениях с партнером. Времени ни на что не хватает, женщина устает, недосыпает, недовольство растет. Если бы она имела возможность куда-то выйти, развеяться, заняться собой, получить женский ресурс, то, возможно, в семье бы что-то менялось.

- Ваш центр направлен на сохранение семьи в первую очередь?

- Изначально мы всегда идем за семьей, стараемся вызвать на контакт вторую сторону. Если не складывается, если это тупиковая ветвь, то мы помогаем женщине построить самостоятельную жизнь.

Бывают такие ситуации, когда только мысль о том, что можно куда-то пойти и что-то делать самой, дает женщине уверенность, что заставляет и мужчину пересмотреть отношение к ней. Тот переломный момент, когда мужчина понимает, что он может женщину потерять, для него тоже становится толчком. Даже таким образом можно помочь семье.

- Нужно ли сохранять такие отношения?

- Такие созависимые отношения самые прочные. В тирана и жертву играют до тех пор, пока кто-то не вырастет из этого. Но если после периода ремиссии они вернутся к этому - значит это выбор модели отношений, тут ничего не сделаешь.