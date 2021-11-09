В Самарской области хотят отслеживать больных Covid-19 по геолокации

На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции обсудили исполнение поручения губернатора об усилении контроля за ограничительными мерами во время нерабочих дней, результаты проверок торговых центров и других объектов, которые должны были быть временно закрыты.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова подчеркнула необходимость обеспечить неукоснительную изоляцию контактных лиц и лиц с подтвержденным диагнозом или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, усилить контроль за соблюдением самоизоляции заболевшими и контактными пациентами.

По поручению штаба будет проработан вопрос о возможности использования данных геолокации по средствам сотовой связи для контроля соблюдения данными гражданами режима изоляции.

Контроль за ранее введенными ограничениями, в том числе масочным режимом и социальной дистанцией, а также за посещением мест массового пребывания по системе QR-кодов, продолжится.