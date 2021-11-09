В Самарской области хотят отслеживать больных Covid-19 по геолокации

На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции обсудили исполнение поручения губернатора об усилении контроля за ограничительными мерами во время нерабочих дней, результаты проверок торговых центров и других объектов, которые должны были быть временно закрыты.
Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова подчеркнула необходимость обеспечить неукоснительную изоляцию контактных лиц и лиц с подтвержденным диагнозом или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, усилить контроль за соблюдением самоизоляции заболевшими и контактными пациентами.
По поручению штаба будет проработан вопрос о возможности использования данных геолокации по средствам сотовой связи для контроля соблюдения данными гражданами режима изоляции.
Контроль за ранее введенными ограничениями, в том числе масочным режимом и социальной дистанцией, а также за посещением мест массового пребывания по системе QR-кодов, продолжится.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.