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В Смышляевке откроется новое здание отдела полиции

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в пос. Смышляевка Самарской области состоялось торжественное завершение строительства нового административного здания ОП №47 ОМВД России по Волжскому району, которое введут в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На мероприятии присутствовали начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников, замначальника главка полковник внутренней службы Юрий Сафронов, начальник УРЛС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Афанасьев, руководство и личный состав ОМВД России по Волжскому району, глава Волжского района Евгений Макридин.

Александр Винников поприветствовал присутствующих и отметил, что завершение строительства здания отделения полиции - значимое событие не только для самих полицейских, но и для жителей поселка. Помещения нового здания оснащены современной мебелью и техникой, системой видеонаблюдения. На трех этажах размещены кабинеты сотрудников, класс службы, комнаты для отдыха и приема пищи, комнаты отдыха для водителей, комфортные помещения для посетителей отделения полиции. Для маломобильных граждан на входе предусмотрен пандус, а для перемещения по этажам - просторный лифт.

Начальник территориального ОВД полковник полиции Павел Фомин подчеркнул, что в реконструированном здании разместится музей Волжской полиции, в котором оформят экспозиции о становлении местных органов внутренних дел, хранящие важную историческую память. Музей станет местом встречи ветеранов Волжской полиции и молодого поколения полицейских.

Глава района Евгений Макридин пожелал сотрудникам полиции благополучия и профессиональных успехов во имя безопасности жителей Волжского района.

Затем Александр Винников вручил ведомственные награды, почетные грамоты, благодарственные письма, а двоим участковым - ключи от новых служебных автомобилей.

После торжественной части гости посмотрели служебные помещения и удостоверились, что в отделении полиции созданы все условия для успешного несения службы и приема граждан.

В завершение мероприятия Александр Винников поздравил личный состав с наступающим профессиональным праздником, пожелал успехов в службе, крепкого здоровья и понимания ответственности и важности выполняемых ими задач на благо граждан.

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Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

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