Игорь Комаров направил приветствие участникам молодежного форума "Волга-Янцзы"

В Приволжском федеральном округе стартовал VII российско-китайский молодежный форум в формате "Волга-Янцзы", который проходит в онлайн-формате. В форуме принимают участие студенты, аспиранты и преподаватели высших учебных заведений, расположенных на территории ПФО и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы КНР Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин.

Участников поприветствовали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии г-н Ли Хуэй.

"Ключевым направлением гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы является проведение совместных мероприятий в сфере молодежной политики. С 2014 года для талантливых и целеустремленных студентов мы ежегодно организуем Российско-Китайский молодежный форум. Так крепнет дружба и взаимодействие наших стран на десятилетия вперед. В этом году, несмотря на ограничения, вызванные эпидемической обстановкой, мы все равно решили организовать встречу российской и китайской молодежи — пусть и в онлайн-формате. Искренне надеюсь, что тысячи километров, разделяющие участников форума, не помешают вам обменяться прогрессивными идеями и инициативами, и самое главное — обрести новых друзей", — отметил Игорь Комаров.

Специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй добавил, что регионы Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китая и Приволжского федерального округа России совместно работают над раскрытием научно-технического потенциала, налаживанием сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, информационных технологий. Молодежный форум является флагманским проектом в рамках сотрудничества в формате двух рек, также работает Ассоциация вузов Волга-Янцзы. Все это играет важную роль в укреплении молодежных обменов и содействии всесторонней дружбе и сотрудничеству двух стран.

VII Российско-Китайский молодежный форум в формате "Волга-Янцзы" продлится два дня, в течение которых пройдут тематические сессии, посвященные науке и инновациям, туризму, культуре, искусству, молодежному предпринимательству и образованию. Также начинающие предприниматели из двух стран смогут обменяться опытом и обсудить перспективные направления бизнес-деятельности с возможностью реализации совместных проектов. Запланированы мастер-классы по народным промыслам и ремеслам.

Закроет форум онлайн-концерт с участием молодежных коллективов из России и Китая.