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Игорь Комаров поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил личный состав и ветеранов МВД России с профессиональным праздником, поблагодарив их за службу и пожелав успехов в работе.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Благодарю тех, кто продолжает находиться на переднем рубеже борьбы с преступностью, выполняя поставленные президентом Российской Федерации задачи по обеспечению правопорядка и безопасности, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, повышенную опасность для здоровья и возросшую нагрузку.

Лучших сотрудников органов внутренних дел всегда отличали чувство справедливости, порядочность, глубокое уважение к гражданам, высокий профессионализм, верность служебному долгу и закону.
Особые слова признательности и пожелания крепкого здоровья - ветеранам органов внутренних дел, отдавшим службе лучшие годы своей жизни. Ваш самоотверженный труд, ответственное отношение к делу, стремление найти новые, более эффективные решения поставленных задач - яркий пример преданности долгу для молодых коллег, начинающих свой трудовой путь.

В этот праздничный день хочу пожелать всем сотрудникам органов внутренних дел счастья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы на благо Российской Федерации", - сказал Игорь Комаров.

Напомним, профессиональный праздник сотрудников МВД отмечается ежегодно 10 ноября. Событие закреплено на официальном уровне указом главы государства от 13.10.2011 №1348 "О Дне сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации". Дата празднуется всеми служащими Министерства внутренних дел - сотрудниками оперативно-розыскных и следственных подразделений, участковыми, патрульными, ветеранами МВД.

В День сотрудника органов внутренних дел личный состав ведомства, по традиции, выходит на работу в парадной форме. Большинство сотрудников МВД встретят праздник на службе.

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