В Самарской области обновят реестр объектов недвижимости, не имеющих собственников в ЕГРН

В четверг, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров совместно с главами муниципальных образований и региональных министерств, представителями федеральных ведомств провел совещание по вопросам актуализации данных единого государственного реестра недвижимого имущества по объектам, расположенным в Самарской области.

По информации Управления Росреестра по Самарской области, в регионе 423 530 объектов, которые поставлены на кадастровый учет, но сведения об их собственниках отсутствуют в ЕГРН. Причины тому разные, в том числе непредставление данных со стороны владельцев имущества.

В результате такие объекты недвижимости — чаще всего это земельные участки и частные дома — оказываются поставленными на кадастровый учет, но при этом данных об их владельцах нет. Это серьезно ограничивает возможности собственников и создает барьеры при инфраструктурном развитии городов и районов губернии.

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 518-ФЗ. Он определяет механизм проведения работ по выявлению правообладателей таких объектов недвижимости.

"Наша с вами обязанность — обеспечивать соблюдение законодательства РФ и Самарской области. Эта работа, в том числе, направлена на создание элементарного порядка и учета имущественного комплекса", — подчеркнул губернатор.

Для установления собственников объектов недвижимости под координацией министерства имущественных отношений Самарской области проводится комплекс работ согласно утвержденной дорожной карте. Управлением Росреестра в муниципалитеты направлен перечень объектов, требующих установления собственников. Далее муниципалитеты, основываясь на федеральном законе № 518-ФЗ, устанавливают правообладателей объектов недвижимости путем анализа сведений в своих архивах, запросов в налоговые органы, ПФР России, МВД, ЗАГС, нотариальные конторы и т. д.

Также выявляются объекты, которые уже не существуют, но по-прежнему числятся в ЕГРН. На 1 ноября проведена работа в отношении 7518 объектов недвижимости. По числу объектов, по которым муниципалитеты уже приняли решение об установлении собственников, Самарская область на текущий момент занимает 9 место в рейтинге Росреестра среди всех субъектов РФ.

Вместе с тем, глава региона, учитывая значительное общее количество объектов, потребовал от глав муниципалитетов и городов ускорить работу по верификации списков, полученных от Росреестра.

"Коллеги, вижу, что ваша работа по валидации этих реестров не структурирована. Нужна структуризация, чтобы не погрузится в хаос и не затягивать сроки выполнения работ", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства Самарской области Наталье Катиной через 2 недели подготовить региональный рейтинг среди муниципалитетов губернии, чтоб выявить лидеров и аутсайдеров в этой работе.

Собственники объектов недвижимости могут сами подать заявление о обновлении данных объекта, стоящего на кадастровом учете. Это можно сделать с помощью сайта Росреестра или через МФЦ. Так, за 4 месяца действия ФЗ 2319 человек зарегистрировали свои права на ранее учтенные объекты недвижимости.