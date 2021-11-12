В Самарской области автомобилистка сдавала назад и сбила мужчину

В четверг, 11 ноября, в 17:20 в Сызрани 31-летняя женщина на Hyundai Solaris сбила пешехода. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
Автомобилистка двигалась задним ходом, чтобы выехать с прилегающей территории в районе дома №2 по ул. Энергетиков, и сбила 59-летнего мужчину, которые переходил дорогу в не предназначенном для этого месте.
Пострадавшего госпитализировали.
Полицейские уточняют, что движение задним ходом разрешается, если маневр не создает помех другим участникам движения. Пешеходам стражи порядка рекомендуют переходить проезжую часть по переходу.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...