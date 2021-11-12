В Самарской области автомобилистка сдавала назад и сбила мужчину

В четверг, 11 ноября, в 17:20 в Сызрани 31-летняя женщина на Hyundai Solaris сбила пешехода. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Автомобилистка двигалась задним ходом, чтобы выехать с прилегающей территории в районе дома №2 по ул. Энергетиков, и сбила 59-летнего мужчину, которые переходил дорогу в не предназначенном для этого месте.

Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские уточняют, что движение задним ходом разрешается, если маневр не создает помех другим участникам движения. Пешеходам стражи порядка рекомендуют переходить проезжую часть по переходу.