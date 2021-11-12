В Новокуйбышевске с 15 ноября отменяется дистанционное обучение

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С 15 ноября ученики с 1 по 11 классов школ, студенты колледжей и техникумов Новокуйбышевска переводятся на очный режим обучения. Такое решение принято на городском оперштабе.