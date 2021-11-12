На трассе "Тольятти-Ягодное" погибла женщина-пешеход

В пятницу, 12 ноября, в 18:30 на 7 километре трассы "Тольятти-Ягодное" погибла 28-летняя женщина, которую сбил автомобиль Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу в районе ЖК "Ладья благополучия".

"В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Организовано регулирование движение для беспрепятственного проезда автотранспорта. Стражи порядка опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего", - рассказали в ГУ МВД.

По факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.