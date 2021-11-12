На трассе "Тольятти-Ягодное" погибла женщина-пешеход

В пятницу, 12 ноября, в 18:30 на 7 километре трассы "Тольятти-Ягодное" погибла 28-летняя женщина, которую сбил автомобиль Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу в районе ЖК "Ладья благополучия".
"В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Организовано регулирование движение для беспрепятственного проезда автотранспорта. Стражи порядка опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего", - рассказали в ГУ МВД.
По факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...