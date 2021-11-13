В Самаре столкнулись Lada Vesta и Lada Kalina

В Самаре 12 ноября в ДТП пострадала автомобилистка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Около 13:00 25-летний водитель Lada Vesta двигался по ул. Солнечной в направлении 9 просеки. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 39-летней женщины. От удара Lada Kalina на припаркованный Suzuki Grand Vitara.
В результате аварии водителя Lada Kalina госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...