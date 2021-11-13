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ДТП Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП в Самарской области

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 ноября, семь человек пострадали в ДТП в Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 20:30 в районе 7 км дороги от трассы М-5 в сторону Сызрани столкнулись две легковушки. По предварительным данным, 42-летний водитель Honda во время обгона на встречной полосе столкнулся с BMW под управлением 42-летнего мужчины. От удара легковушки съехали в кювет.

В аварии пострадали оба водителя, а также пять пассажиров BMW, среди которых трое несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД оцепили место происшествия и опросили очевидцев. Сейчас полицейские устанавливают личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего.

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