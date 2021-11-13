В субботу, 13 ноября, семь человек пострадали в ДТП в Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Около 20:30 в районе 7 км дороги от трассы М-5 в сторону Сызрани столкнулись две легковушки. По предварительным данным, 42-летний водитель Honda во время обгона на встречной полосе столкнулся с BMW под управлением 42-летнего мужчины. От удара легковушки съехали в кювет.
В аварии пострадали оба водителя, а также пять пассажиров BMW, среди которых трое несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД оцепили место происшествия и опросили очевидцев. Сейчас полицейские устанавливают личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...