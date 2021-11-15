В Самаре Lada Granta врезалась в дерево, один человек погиб, двое пострадали

В воскресенье, 14 ноября, на 9-й Просеке в Самаре Lada Granta врезалась в дерево, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным ГИБДД, в 22:50 легковушка ехала по 3 линии ул. 9 Просеки. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате происшедшего травмы получили автомобилист и его 31-летняя пассажирка. Еще один пассажир — 44-летний мужчина скончался.