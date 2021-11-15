Завод "Авиакор" отремонтирует самолет для Росгвардии за 750 млн рублей

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"Авиакор-авиационный завод" заключил контракт на 750 млн руб. с федеральной службой войск национальной гвардии РФ, пишет "Самарское обозрение". За эту сумму самарское предприятие должно будет провести капитальный ремонт самолета ТУ-154М.