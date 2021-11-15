ВСК предложила сенаторам включить страхование в Городскую цифровую среду

Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, выступила в Совете Федерации с докладом "Страхование — неотъемлемая часть комфортной и безопасной городской среды". Обсуждение прошло в рамках круглого стола на тему "Умный город — цифровая трансформация городского хозяйства".
Пандемия за последние 2 года не только оказала негативное влияние на доходы граждан, но и обострила проблему защиты личного имущества россиян, риски потери которого значительно возросли в период коронавирусных ограничений и самоизоляции. Так, в прошлом году в стране произошло более 114 тыс. происшествий, связанных с пожарами. Рост этого показателя по сравнению с допандемийным 2018 годом составил 24%. В январе 2021 г. число пожаров по сравнению с январем 2020 также выросло на 31%. Общее же число чрезвычайных происшествий, повлекших ущерб для граждан и бизнеса, выросло по сравнению с 2017 годом на 29%.
Большая часть этого прироста пришлась на 2020 год, в течение которого было зафиксировано 331 тыс. происшествий, а общий ущерб составил — 164 млрд руб. При этом на фоне роста чрезвычайных происшествий с имуществом граждан в целом наблюдается достаточно низкий уровень проникновения культуры страхования рисков недвижимости, гражданской ответственности среди россиян. Так, в Великобритании страховой защитой пользуется 77% домохозяйств, а в РФ — по разным оценкам не более 15-18%. Для развития сегмента розничного страхования в России и снижения рисков потери имущества граждан требуются стимулирующие меры, в том числе со стороны государства.
В рамках цифровизации необходимо придерживаться экосистемного подхода к предоставлению гражданам как государственных услуг, так и комплементарных коммерческих сервисов. При создании цифровых платформ крайне необходимо разрабатывать стандарты информационного взаимодействия (API) для возможности расширения функционала платформ и технологических решений и использования данных для предоставления гражданам цифровых сервисов.
Например, для систем "Умный дом", которые будут впоследствии масштабироваться по всей стране — важно учитывать вопрос стандартизации API для быстрой интеграции и информационного обмена между всеми сторонами цифрового взаимодействия. Это позволит в дальнейшем обеспечить для гражданина не только уменьшение стоимости страхового полиса, но и снижение имущественных рисков, упрощенное урегулирование онлайн при подтверждении страхового события от цифровой платформы. Решения в регионах, очевидно, могут быть различными, но требуется стандартизировать возможности интеграции для развития сопутствующих сервисов.
Цифровые страховые сервисы пользуются у россиян все большей популярностью — так в сегменте КАСКО в ВСК через онлайн-сервис в 2020 году гражданами было урегулировано 22% случаев, за первое полугодие 2021 года доля онлайн-урегулирований выросла до 56%.
"Мы видим большой потенциал для развития цифрового страхования в двух государственных проектах — "Безопасный город" и "Умный город". В первом проекте доступ страховщиков к данным позволит облегчить процедуры урегулирования страховых событий, — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, — В случае же с "Умным городом" мы предлагаем расширить функционал региональных цифровых порталов через актуальные для граждан страховые сервисы, что повысит привлекательность этих цифровых инструментов для граждан. Также важно дополнить стандарты "Умного города" требованием о сопутствующей разработке стандартов API и включением страховых услуг в список рекомендованных решений для регионов в целях повышения безопасности городской среды. Данные меры позволят получить гражданам полезные сервисы и, в конечном итоге повысить финансовую защищенность граждан нашей страны".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.