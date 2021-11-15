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Страхование Финансы

ВСК предложила сенаторам включить страхование в Городскую цифровую среду

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, выступила в Совете Федерации с докладом "Страхование — неотъемлемая часть комфортной и безопасной городской среды". Обсуждение прошло в рамках круглого стола на тему "Умный город — цифровая трансформация городского хозяйства".

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Пандемия за последние 2 года не только оказала негативное влияние на доходы граждан, но и обострила проблему защиты личного имущества россиян, риски потери которого значительно возросли в период коронавирусных ограничений и самоизоляции. Так, в прошлом году в стране произошло более 114 тыс. происшествий, связанных с пожарами. Рост этого показателя по сравнению с допандемийным 2018 годом составил 24%. В январе 2021 г. число пожаров по сравнению с январем 2020 также выросло на 31%. Общее же число чрезвычайных происшествий, повлекших ущерб для граждан и бизнеса, выросло по сравнению с 2017 годом на 29%.

Большая часть этого прироста пришлась на 2020 год, в течение которого было зафиксировано 331 тыс. происшествий, а общий ущерб составил — 164 млрд руб. При этом на фоне роста чрезвычайных происшествий с имуществом граждан в целом наблюдается достаточно низкий уровень проникновения культуры страхования рисков недвижимости, гражданской ответственности среди россиян. Так, в Великобритании страховой защитой пользуется 77% домохозяйств, а в РФ — по разным оценкам не более 15-18%. Для развития сегмента розничного страхования в России и снижения рисков потери имущества граждан требуются стимулирующие меры, в том числе со стороны государства.

В рамках цифровизации необходимо придерживаться экосистемного подхода к предоставлению гражданам как государственных услуг, так и комплементарных коммерческих сервисов. При создании цифровых платформ крайне необходимо разрабатывать стандарты информационного взаимодействия (API) для возможности расширения функционала платформ и технологических решений и использования данных для предоставления гражданам цифровых сервисов.

Например, для систем "Умный дом", которые будут впоследствии масштабироваться по всей стране — важно учитывать вопрос стандартизации API для быстрой интеграции и информационного обмена между всеми сторонами цифрового взаимодействия. Это позволит в дальнейшем обеспечить для гражданина не только уменьшение стоимости страхового полиса, но и снижение имущественных рисков, упрощенное урегулирование онлайн при подтверждении страхового события от цифровой платформы. Решения в регионах, очевидно, могут быть различными, но требуется стандартизировать возможности интеграции для развития сопутствующих сервисов.

Цифровые страховые сервисы пользуются у россиян все большей популярностью — так в сегменте КАСКО в ВСК через онлайн-сервис в 2020 году гражданами было урегулировано 22% случаев, за первое полугодие 2021 года доля онлайн-урегулирований выросла до 56%.

"Мы видим большой потенциал для развития цифрового страхования в двух государственных проектах — "Безопасный город" и "Умный город". В первом проекте доступ страховщиков к данным позволит облегчить процедуры урегулирования страховых событий, — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, — В случае же с "Умным городом" мы предлагаем расширить функционал региональных цифровых порталов через актуальные для граждан страховые сервисы, что повысит привлекательность этих цифровых инструментов для граждан. Также важно дополнить стандарты "Умного города" требованием о сопутствующей разработке стандартов API и включением страховых услуг в список рекомендованных решений для регионов в целях повышения безопасности городской среды. Данные меры позволят получить гражданам полезные сервисы и, в конечном итоге повысить финансовую защищенность граждан нашей страны".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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