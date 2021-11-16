АвтоВАЗ возобновил производство

В понедельник, 15 ноября, АвтоВАЗ возобновил работу, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Производство автомобилей возобновлено, детали не комментируем", — уточнил собеседник издания.

Напомним, конвейер был остановлен в минувшую пятницу, 12 ноября, в связи с отсутствием электронных компонентов. Об этом сообщала профсоюзнаю организация завода. В понедельник СМИ сообщили о том, что сборка машин возобновлена только на двух линиях конвейера из трех.