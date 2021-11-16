В Самаре 23 ноября вновь откроется пункт вакцинации в областной библиотеке

23 ноября с 8:00 до 20:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр. Ленина, 14А вновь будет работать пункт вакцинации от COVID-19.

Жители, которые в начале ноября сделали прививку в данном пункте, смогут пройти ревакцинацию — сделать второй компонент вакцины.

Также жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию в этом пункте. Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим документ, удостоверяющий личность.