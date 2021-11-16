Четыре автомобиля столкнулись на ул. Утевской в Самаре

В понедельник, 15 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:45 водитель Nissan Almera двигался по ул. Утевской в направлении ул. Дорожной. Напротив дома № 46К12, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным Infiniti под управлением 26-летнего мужчины. От удара Infiniti отбросило на Mazda CX-5 и Chevrolet Lacetti.

В результате аварии пострадали водитель и 21-летний пассажир Nissan. Их госпитализировали.

По факту ДТП полиция ведет проверку.