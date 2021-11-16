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ДТП Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на ул. Утевской в Самаре

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 20:45 водитель Nissan Almera двигался по ул. Утевской в направлении ул. Дорожной. Напротив дома № 46К12, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным Infiniti под управлением 26-летнего мужчины. От удара Infiniti отбросило на Mazda CX-5 и Chevrolet Lacetti.

В результате аварии пострадали водитель и 21-летний пассажир Nissan. Их госпитализировали.

По факту ДТП полиция ведет проверку.

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