Четыре автомобиля столкнулись на ул. Утевской в Самаре

В понедельник, 15 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 20:45 водитель Nissan Almera двигался по ул. Утевской в направлении ул. Дорожной. Напротив дома № 46К12, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным Infiniti под управлением 26-летнего мужчины. От удара Infiniti отбросило на Mazda CX-5 и Chevrolet Lacetti.
В результате аварии пострадали водитель и 21-летний пассажир Nissan. Их госпитализировали.
По факту ДТП полиция ведет проверку.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...