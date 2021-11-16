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На Куйбышевской железной дороге запущен в промышленную эксплуатацию проект "Цифровой приемосдатчик"

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Куйбышевской железной дороге запущена в промышленную эксплуатацию технология приема к перевозке порожних и груженых вагонов "Цифровой приемосдатчик".

Новая технология работы позволяет проводить приём порожних и груженых вагонов к перевозке при помощи дистанционного электронного обмена данными. Функция реализована на базе корпоративного мессенджера "EXpress" и Личного кабинета клиента ОАО "РЖД" в сфере грузовых перевозок на сайте компании и позволяет с использованием безлюдных технологий освоить существующую грузовую базу на малодеятельных и удалённых участках.

На своих подъездных путях грузоотправитель моделирует процесс приёма груза — на мобильный телефон с голосовым сопровождением записывает видео вагона, фиксируя его внешний вид в целом, отдельные элементы и детали, номера и целостность запорно-пломбировочных устройств, наличие знаков и трафаретов и пересылает видеоматериал специалисту РЖД. Специалист сверяет данные из видеофайлов с документами, предоставленными на перевозку, и при отсутствии замечаний прием вагонов в информационных системах ОАО "РЖД" производится в дистанционном формате.

В первую очередь, проект "Цифровой приёмосдатчик" актуален для представителей малого и среднего бизнеса. На КбшЖД это более 620 компаний, чья доля в общем объёме погрузки дороги уже достигает 15%.

Кроме того, во внедрении данной технологии заинтересованы операторы и собственники подвижного состава. В ходе тестовой эксплуатации технологии к перевозке при помощи "Цифрового приёмосдатчика" было принято более 100 вагонов — крытые вагоны, хоппер-зерновозы, хоппер-цементовозы, хоппер-минераловозы и порожние полувагоны.

Сервис позволил снизить простои подвижного состава тем самым сократить время оборота вагонов.

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