В Сызрани под колеса автомобиля попал пешеход, нарушивший ПДД

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Во вторник, 16 ноября, в 10:35 в Сызрани 46-летний водитель в районе дома № 58 по пр. 50 лет Октября допустил наезд на 63-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.