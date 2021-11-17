В Сызрани под колеса автомобиля попал пешеход, нарушивший ПДД

Во вторник, 16 ноября, в 10:35 в Сызрани 46-летний водитель в районе дома № 58 по пр. 50 лет Октября допустил наезд на 63-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадавшего пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.
По факту произошедшего ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...