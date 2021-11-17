Почти 10 тысяч маломобильных пассажиров воспользовалось услугой сопровождения на вокзалах КбшЖД

За 10 месяцев 2021 года на территории вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали железнодорожники оказали специализированную помощь порядка 10 тыс. маломобильным пассажирам, что на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Самара (2851 человек), Уфа (2263), Пенза (1443) и Ульяновск-Центральный (1025).
В условиях текущей эпидемической обстановки услуга оказывается с учетом всех мер предосторожности.
Для лиц с ограниченными физическими возможностями на железнодорожных вокзальных комплексах безвозмездно осуществляется помощь по их сопровождению и транспортировке к подвижному составу силами сотрудников специализированной компании, также предоставляется услуга по транспортировке багажа.
Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00 (доб. 1). Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг.
Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО "РЖД".
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.