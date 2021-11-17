Жительницу Самарской области подозревают в попытке подкупить полицейского

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В Самарской области безработная 52-летняя жительница Нефтегорска стала фигуранткой уголовного дела о покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.