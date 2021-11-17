Росбанк представил стратегию развития до 2025

В среду, 17 ноября, Росбанк провел пресс-конференцию, на которой представил стратегию развития "Устойчивый рост" на 2021–2025 годы. Банк выделил три основных направления — клиент, эффективность, устойчивое развитие, по каждому из которых сформулированы цели.

Так, клиентскую базу планируется ежегодно увеличивать на 5-10%. Для этого банк будет развивать цифровые сервисы. По словам директора по розничному бизнесу Росбанка Алексея Лолы, уже сейчас 72% клиентов активно пользуется мобильным банком, а 50% продаж закрывается через цифровые каналы.

К 2025 г. Росбанк планирует предоставлять все свои продукты через цифровые сервисы и 70% всех розничных продаж осуществлять через онлайн-каналы.

В розничном бизнесе Росбанк хочет сохранить лидерство по ипотечному и авто- кредитованию. Вокруг этих услуг будет построена собственная экосистема. Росбанк ставит целью удвоить объемы выдач ипотечных кредитов к 2025 г. и занять лидирующую позицию по показателю NPS. В автокредитовании банк намерен сохранить лидерство на рынке (удерживая позицию, как минимум, в топ-3 по автокредитам и первым по кредитам на покупку электромобилей), обеспечивая высочайшее качество обслуживания клиентов за счет передовых решений.

В корпоративном сегменте банк намерен деверсифицировать клиентскую базу за счет увеличения количества клиентов среднего бизнеса (годовая выручка 0,4-4 млрд руб.) со средним ежегодным темпом роста до 17% к 2025 г., а также удерживать лидерство по депозитарным и транзакционным услугам.

Росбанк ставит перед собой цель быть банком первого выбора для международных компаний. Планирует развивать продуктовую линейку на рынках капитала, фокусируясь на деривативах для покрытия валютных и процентных рисков, а также разрабатывать новые индивидуальные решения для клиентов, как в области хеджирования рыночных рисков, так и в размещении свободных средств.

Что касается эффективности, стоит задача обеспечить ежегодный рост чистого банковского дохода на 5-10% и выход на уровень рентабельности в 15%. При этом Росбанк к 2025 г. должен войти в топ-5 на рынке во всех банковских сегментах, топ-3 лучших работодателей и топ-3 банков по ESG.

К 2025 г. Росбанк планирует стать лидером по ESG-продуктам и выдаче локальных зеленых облигаций. По словам Перизат Шайхиной, первого заместителя председателя правления Росбанка, банк будет помогать компаниям переходить на чистую энергетику.

"Мы (группа Societe Generale) одни из основателей банковского союза за углеродную нейтральность. Это не просто слова, это то, что мы делаем в области устойчивого развития и обеспечения сохранности экологии. За четыре года (в период с 2019 по 2023 гг. - прим. Волга Ньюс), мы планируем направить 120 млрд евро на энергетический переход благодаря широкому спектру финансовых решений, отвечающих принципам устойчивого развития (зеленые кредиты, облигации, инвестиционно-финансовое консультирование). Мы первые в Европе и четвертые в мире по финансированию создания возобновляемых источников энергии", — рассказал председатель совета директоров Росбанка, главный региональный координатор в сфере международных банковских сетей Societe Generale в Европе и региональный координатор группы Societe Generale в России Джанлука Сома.

"Мы хотим быть надежным и открытым партнером, эффективным банком, который принимает инновации и новейшие технологии, хотим быть лидером направления устойчивого развития", — отметил председатель правления Росбанка Илья Поляков.